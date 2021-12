Tivoli, un premio per i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Un premio per il grande lavoro fatto in questi mesi difficili a servizio della comunità. A riceverlo è stata l’ Associazione Nazionale Carabinieri di Tivoli, nel corso di una cerimonia che si è tenuta ieri mattina nell’Aula Magna del Convitto nazionale, alla presenza dell’ Assessore ai Servizi Sociali del Comune, Maria Luisa Cappelli, e del Capitano Francesco Ferrante. A conferire il riconoscimento ai volontari il Generale Pasquale Muggeo, Ispettore Regionale ANC per il Lazio, e il Presidente della Sezione di Tivoli, Luogotenente Rolando Torti, che hanno ringraziato i volontari per l’operato sul territorio raccontato anche attraverso un filmato realizzato con le 100 foto più belle e significative dell’anno che si sta chiudendo. Tre i volontari premiati: Vittorio Oliva, Vincenzo Napolitano, Egisto Della Valle e il Presidente del Gruppo Operativo Volontari, Colonello Tiziano FABI, protagonisti di un intervento per l’Istituto “Orazio” di Tivoli Terme.

Il gruppo ha infatti provveduto a bloccare, in sinergia con i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme, un ragazzo che da giorni all’uscita da scuola bullizzava e taglieggiava i coetanei, facendo uso di un coltello. Per questo intervento è arrivato anche un attestato di lode dalla Presidenza Nazionale ANC e una lettera di ringraziamento da parte della dirigente scolastica, Ester Corsi. Nella stessa cerimonia sono stati consegnati attestati di merito ai Coordinatori del Gruppo Volontari: Massimiliano Coccia per Villa d’Este e Hub vaccinale Scuderie Estensi, Ernesto Giuliani per il Servizio Scuole, Tommaso Chiantera per il Convitto Nazionale, Stefania Sforza per il Consultorio Diocesano, Edoardo Del Bello e Gianni Flamini per la Procura e Tribunale, questi ultimi due impossibilitati a partecipare riceveranno l’attestato nei prossimi giorni. E in ultimo un attestato di merito alla volontaria e coordinatrice delle Benemerite Sandra Marianelli.