Albano, 40 giorni di eventi e attrazioni per festeggiare il Natale

Al via dall’8 dicembre Natale ad Albano Laziale, una manifestazione che porterà nella città dei Castelli luci e attrazioni per tutto il periodo delle festività natalizie.

L’intera città di Albano Laziale per ben 40 giorni si vestirà a festa. Laboratori, mercatini, street food e giostre animeranno piazza Pia, piazza Mazzini e viale Risorgimento. L’ingresso alle aree sarà totalmente gratuito. Sarà attivo anche un servizio di trenino express (il biglietto costerà 5 euro) per raggiungere tutti i luoghi della festa e far immergere i visitatori nel clima natalizio.

Inoltre verrà fornita una mappa delle attrazioni per permettere a tutta la famiglia di poter partecipare alle numerose attività che coinvolgeranno le tre piazze principali: dai laboratori interattivi, foto con Babbo Natale e giocosi balli per bambini (gratuiti ma su prenotazione), all’area street food per poter godere delle specialità nostrane e dei mercatini artigianali; il tutto arricchito della presenza di artisti di strada, aiutanti di Babbo Natale e le spettacolari giostre invernali come la ruota panoramica, la pista di pattinaggio e molto altro.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Albano Laziale, è organizzata dall’associazione culturale Unica e da Core Event Food. L’inaugurazione è prevista per giovedì 8 dicembre alle ore 16. Gli stand e le attrazioni saranno attivi tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00 fino al 22 gennaio.