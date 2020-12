Vita da blogger il libro di Gea Petrini: consigli e strategie per il web

Vita da blogger guida per stare in rete: il libro di Gea Petrini, giornalista professionista impegnata da anni a Guidonia, founder e direttore del network di informazione indipendente Point Notizie, è da giorni nei bestseller di Amazon di Giornalismo e Internet. Si tratta di un handbook nel senso più stretto del termine, un vero e proprio prontuario per aspiranti blogger e giornalisti online, ma non solo.

Dall’esperienza diretta strumenti efficaci per stare sul web



Prima ancora di essere una guida, questo manuale vuole trasmettere utili consigli e indicazioni raccontando la storia di un percorso personale. L’autrice parte dalle competenze che ha acquisito negli ultimi 8 anni nei quali ha diretto un quotidiano online, creato un bookblog da migliaia di follower e fondato un network giornalistico indipendente. Il libro è dedicato idealmente a chiunque voglia cimentarsi nella produzione di contenuti digitali in rete. Scrittura sul web, Seo, strategie social efficaci per Facebook e Instagram, vlog e social video, podcast, newsletter, ispirazioni e small data, social journalism, possibilità di guadagno per influencer e blogger. Sono questi i temi principali approfonditi dal testo.

“In tanti oggi sentono l’esigenza di capire come orientarsi tra le possibilità e trarre il meglio dalle proprie capacità – spiega Gea Petrini –. Ecco perché ho deciso di creare una mappa per definire un percorso in rete partendo da un desiderio, da un’idea, da un bisogno, dalle parole. Di questo mi occuperò, qualunque sia il punto di partenza. Studenti, esperti di settore, comunicatori, scrittori esordienti, politici, giornalisti, pionieri di frontiere che nemmeno ancora conosciamo”.



Un libro scritto come un blog



La pandemia è stata un formidabile acceleratore di alcuni processi già in atto in campo digitale. Saper nuotare nel mare del web è diventato nell’arco di qualche mese assolutamente indispensabile, a prescindere dal mestiere o dall’età. In alcuni settori e per alcune figure è necessaria una bussola per poter agire e comunicare in modo efficace sfruttando al massimo il proprio potenziale. Vita da Blogger guida passo passo tutti coloro i quali hanno un’idea, ma non sanno come tradurla in campo digitale. Il libro è in vendita online su Amazon sia in formato cartaceo che in e-book.