Vincenzi: “Fiero del Modello Lazio”

Una giornata di foto e strette di mano, per l’establishment regionale nelle che hanno preceduto le dimissioni di Nicola Zingaretti arrivate dopo la sua elezione in Parlamento. “Questa mattina alla Camera di Commercio di Roma per il rapporto di fine mandato della Regione Lazio. Si chiude così un esempio valido di buona amministrazione che ha visto protagoniste tante persone, provenienti da ogni parte della nostra Regione che ogni giorno, con costanza e impegno, hanno rappresentato e lavorato per questa istituzione”. Così ha scritto Marco Vincenzi, presidente del consiglio regionale. “Sono fiero di essere parte di questa squadra e del Modello Lazio: dieci anni in cui abbiamo approvato molte leggi importanti e toccato temi che vanno dalla parità retributiva di genere, alla disabilità, fino allo sviluppo della viabilità e delle infrastrutture. Abbiamo rinnovato il trasporto pubblico locale, con l’esempio positivo di Cotral, e messo in moto progetti volti a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, come la progettazione del Nuovo Ospedale Tiburtino. Continuerò e continueremo su questa strada: quella della buona politica, che mette al centro i nostri territori. Grazie a Nicola Zingaretti, al Vicepresidente Daniele Leodori, alle Assessore e gli Assessori della Giunta, e a tutte le consigliere e i consiglieri per il lavoro svolto in Consiglio Regionale”.