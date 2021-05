Vaccini Lazio, in 12 ore superate le 100mila prenotazioni per 48-51 anni

“Da stanotte, in dodici ore, superate 100mila nuove prenotazioni per le classi di età 48 – 51 anni. La campagna corre veloce, nel Lazio superate 2.7 milioni di somministrazioni”. Lo comunica l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “La proposta del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Generale Figliulo va nella direzione giusta: estendere la platea dei vaccinati e procedere in maniera rapida. In settimana raggiungeremo il traguardo del 40% di prime dosi sull’intera popolazione target, e il 20% di seconde dosi, sempre sull’intera popolazione target. Recuperati dai medici di medicina generale oltre 30mila over 80 che non si erano prenotati”.