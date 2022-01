Troppi contagi tra i dipendenti: chiude il Museo di Tivoli

Il quadro epidemiologico nella città di Tivoli continua a complicarsi tanto da portare alla sospensione di alcuni servizi. Ad essere penalizzato è stato il Museo cittadino, che da ieri è chiuso al pubblico fino a data da destinarsi a causa dell’elevato numero di contagi tra i dipendenti. La comunicazione, stringata, è arrivata attraverso la pagina social del Comune di Tivoli, che si è riattivata dopo mesi di silenzio. Un vuoto comunicativo che ha generato non poco malcontento non solo nella politica ma anche tra i cittadini, rimasti senza un collegamento diretto con l’organo istituzionale. Un deficit a cui oggi Palazzo San Bernardino sta ponendo rimedio e che è senza dubbio correlato alla assenza anche di un ufficio stampa, ruolo rimasto vacante dopo le dimissioni di Marianna Gianforte arrivate come un fulmine a ciel sereno a novembre e partite lo scorso mese. L’avviso pubblico per individuare un sostituto è stato fatto e ci dovrebbe essere anche un vincitore scelto dal sindaco, Giuseppe Proietti, su una rosa piuttosto scarna: solo tre i curriculum arrivati sulla sua scrivania e i motivi potrebbero essere molti.