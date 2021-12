Tivoli Terme, punta la pistola per rapinare l’incasso al tabaccaio

Ha puntato la pistola al tabaccaio per farsi consegnare l’incasso. Rapinatore in azione stamattina poco dopo le 10 in piazza della Queva. L’uomo, con il casco in testa e le mani coperte da guanti, ha fatto irruzione nel negozio mentre, secondo la prima ricostruzione, un complice lo attendeva fuori. Dopo il colpo lampo i due sono fuggiti su un motorino con un incasso di poco più di 500 euro. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Tivoli.