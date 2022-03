Tivoli per la pace a piazza Garibaldi

La crisi internazionale che sta colpendo non solo l’Ucraina ma tutto il mondo, scuote anche la città di Tivoli. Oggi alle ore 17 e 30 si ritroverà in piazza Garibaldi l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani), che esprime così il sostegno alle vittime degli attacchi che lo Stato sta subendo in queste ore drammatiche da parte del governo russo. Insieme al gruppo ci saranno anche sindacati, associazioni e partiti, come si precisa nel volantino passato in queste ore febbrili di chat in chat. Mercoledì invece sarà la volta dei cattolici: nel giorno di digiuno di Papa Francesco a seguire il pontefice sarà il Vescovo di Tivoli e Palestrina, Monsignor Parmeggiani, che lascerà aperte anche tutte le chiese e alle 17.30 nella Cattedrale tiburtina celebrerà una messa dedicata proprio alla Pace in occasione del Mercoledì delle Ceneri.