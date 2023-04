Tivoli, lavori Acea: via al rifacimento strade

A seguito degli interventi di rifacimento totale della rete idrica da parte di ACEA, in corso nei quartieri di Villa Adriana, Tivoli Terme e Arci, partono lunedì 17 aprile i lavori per il rifacimento totale del manto stradale nelle zone interessate da suddetti interventi.

Grazie ad un accordo tra Comune di Tivoli ed ACEA, i lavori di rifacimento dei manti stradali sono eseguiti direttamente da ACEA subito dopo il completamento della sostituzione della rete idrica principale e dei nuovi allacci delle singole utenze. In virtù di tale accordo, il rifacimento del manto stradale non interessa la sola fascia di asfalto scavata per eseguire l’intervento, ma è esteso a tutta la larghezza della strada. I risultati saranno, dunque, una rete idrica funzionante e una via rimessa completamente a nuovo.

I primi interventi di rifacimento totale del manto stradale interessano la zona dei Lotti Antonelli a Tivoli Terme, dove la sostituzione integrale della rete idrica è già completata.

Dopo diversi sopralluoghi e incontri tra l’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Tivoli e i responsabili di ACEA, si sono definiti i tempi dei ripristini e le relative vie interessate.

Questo il cronoprogramma:

Via A. Manzoni dal 17/4/2023 al 19/4/2023

Via G. Carducci dal 20/4/2023 al 24/4/2023

Via G. Leopardi dal 24/4/2023 al 27/4/2023

Via G. Parini dal 27/4/2023 al 2/5/2023

Via G. Pascoli dal 2/5/2023 al 5/5/2023

Via U. Foscolo dal 8/4/2023 al 10/5/2023

Via V. Alfieri dal 15/5/2023 al 16/5/2023

Via V. Monti (da Via G. Leopardi a Via C. Angiolieri) dal 16/5/2023 al 17/5/2023

Via Dante Alighieri (da Via E. Morante fino all’incrocio Via V. Monti – Via C. Angiolieri) dal 17/5/2023 al 20/5/2023



Si fa presente che il cronoprogramma potrebbe subire variazioni a causa di avverse condizioni meteorologiche.

“Dopo i disagi e le modifiche alla viabilità che i cittadini hanno subito in questo periodo, siamo di fronte al passaggio finale di questo enorme e importante intervento sulla rete idrica del territorio comunale – dichiara la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe -. A mano a mano comunicheremo tutte le altre strade di Tivoli Terme, di Villa Adriana e degli Arci interessate dai vari ripristini, con relative tempistiche”.

Il consigliere comunale di Tivoli Terme Maurizio Conti afferma: “Lo avevamo già anticipato: finalmente dopo i dovuti controlli e i collaudi da parte di ACEA, lunedì prossimo inizieranno le operazioni per la sistemazione delle strade dove è già stata sostituita la rete idrica. Abbiamo chiesto ed ottenuto che si parta dalla Lottizzazione Antonelli dove le strade sono più fatiscenti per poi proseguire sul territorio. Inizia la rinascita di Tivoli Terme. Ringrazio il Sindaco, tutta l’Amministrazione e i cittadini per la pazienza che hanno avuto nell’affrontare i disagi che questo importante intervento di rifacimento della rete idrica ha causato”.

“Ci siamo. La prossima settimana, partiranno i lavori per il ripristino del manto stradale – aggiunge il consigliere del Sindaco per il quartiere Tivoli Terme Simone Cavallo -. Si comincerà dalla Lottizzazione Antonelli per poi proseguire su tutte le altre strade. Tivoli Terme inizierà ad avere un nuovo volto in attesa che partano anche i lavori relativi ai Contratti di Quartiere. Porgo anche io i ringraziamenti al Sindaco, all’Assessora Laura Di Giuseppe e all’Amministrazione tutta”.