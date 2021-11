Tivoli, Ercole superstar. Tutto pronto per le Feste

Ercole torna protagonista della vita culturale della città di Tivoli grazie ad una iniziativa che dal 12 al 20 novembre animerà alcuni luoghi simbolo del comune. Si intitola “Le feste di Ercole” la manifestazione organizzata dall’associazione Schola Palatina e realizzata grazie al contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune. Un programma ricco, che racconta e fa rivivere il mito del nume tutelare della Superba proponendo una rassegna che spazia tra musica, reading, fumetti e spritz decisamente più contemporanei. “All’insegna del Mito e della Storia, attraverso i linguaggi dell’Arte e della Musica, “Le Feste di Ercole” celebrano il legame tra l’Eroe e la sua Città oggi come nel passato, proponendo una rassegna multiforme di eventi per l’animazione culturale in continuità con i progetti di valorizzazione e promozione turistica già in atto sul Territorio”, raccontano gli organizzatori. Le feste inizieranno venerdì 12 novembre alle Scuderie Estensi con la presentazione del calendario e proseguiranno il 13, 15 e 20, giorno in cui si concluderanno all’Auditorium della Scuola Media Orazio di Tivoli Terme. Per info www.festediercole.it

Ecco il programma completo 12 novembre – Scuderie Estensi ore 17:00 – Apertura al pubblico- ingresso libero con Green Pass fino ad esaurimento posti. ore 17:15 – Presentazione della manifestazione a cura di Schola Palatina con la partecipazione di Turismo in Rete – Tivoli-Palestrina-Subiaco, Affabula Roma Tour, CTS Tivoli ore 17:45 – Reading – Conferenza “Ercole & Tibur” Dott.ssa Isabella Salvagni – Hercules e Tibur tra mito e leggenda: continuità, tra-dizione, ri-significazione Dott.ssa Marina De Franceschini – Adriano e Ippolito II: quando il Potere dà spettacolo ore 19:00 – Pausa Aperitivo”Ercole Spritz”- sconto del 10% gentilmente offerto dall’Unione Commercianti di Tivoli al pubblico della manifestazione presso i locali Glam, Ariston, La Scala e Spazio Coramin in Piazza Garibaldi ore 19:45 – Concerto”Ercole Unchained” de La Vertuosa Compagnia de’ Musici di Roma. ore 20:45 – Conclusione 13 novembre – Sala Roesler Franz ore 16:00 – Apertura della Mostra di Fumetti d’Autore “Ercole nelle Nuvole” a cura di Domenico Cecon – ingresso libero con Green Pass 14 novembre – Sala Roesler Franz ore 10:00-13:00 e 16:00-20:00 – Mostra di Fumetti d’Autore”Ercole nelle Nuvole”. Guida all’itinerario espositivo e conversazioni con il Curatore 15 novembre – Sala Roesler Franz ore 10:00 – Mostra di Fumetti d’Autore “Ercole nelle Nuvole” ore 13:00 – Conclusione 20 novembre – Auditorium della Scuola Media Orazio di Tivoli Terme ore 18:30 – “Ercole, il cinema Peplum e la Musica Forzuta” Concerto di Torso Virile Colossale