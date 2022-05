Tivoli, Cordoni lascia: all’Ambiente va Innocenti

L’avvocato Eleonora Cordoni ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessora all’Ambiente. Il Sindaco Giuseppe Proietti l’ha ringraziata per l’attività svolta in questi anni, contrassegnati, tra l’altro, dalle complesse problematiche dovute alla pandemia. Il nuovo assessore all’Ambiente, Parchi e giardini, Mobilità, Traffico è Gianni Innocenti, con una lunga esperienza di militanza ambientalista e presidente per molti anni della sezione di Tivoli di Legambiente. È stato nominato assessore all’Urbanistica ed Edilizia l’architetto Marco Del Bufalo, classe 1972, con una brillante carriera nel settore. Già progettista, consulente, direttore dei lavori, si è occupato anche di importanti restauri, come quelli, per il Comune di Roma, delle Mura Aureliane o di piazza della Basilica di San Pietro, su commissione dell’ufficio del Governatorato di Città del Vaticano. Ha lavorato per le ristrutturazioni di diverse unità immobiliari e palazzi storici romani, come Palazzo Vecchiarelli e Palazzo Crivelli detto dei Pupazzi. È autore di testi, tra cui “Il Verano, un museo nel verde per Roma” (Edizioni Kappa) e “Conservazione e tecnologia del restauro” (Edizioni Kappa).