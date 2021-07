Tivoli, Centri estivi gratuiti per minori: pubblicato l’avviso per partecipare

Sono 12 i centri estivi dell’intero territorio comunale che si andranno ad aggiungere con le loro attività e tanti laboratori ai consueti stage estivi organizzati alle terme “Acque Albule” per l’estate 2021. In continuità con il 2020, anche quest’anno il Comune di Tivoli organizza la programmazione dei centri estivi per minori (sino ai 17 anni di età) arricchendo molto l’offerta e andando incontro alle esigenze delle famiglie tiburtine.

L’avviso – che sarà aperto, senza un limite temporale di scadenza – per proporre le adesioni è stato pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune di Tivoli (www.comune.tivoli.rm.it); i nuclei famigliari che intendono beneficiarne, devono essere in possesso e presentare una certificazione Isee d’importo non superiore a 40mila euro.

«Una grande soddisfazione per il Comune di Tivoli poter contare per questa estate su una vera e propria rete di centri estivi, composta da realtà eterogenee e altamente qualificate, che hanno risposto alla richiesta di convenzionarsi con il Comune, mettendosi a disposizione per offrire un servizio che andasse incontro alle necessità educative e di socializzazione dei più piccoli, ma anche alle esigenze di conciliare i tempi di cura e di accudimento delle loro famiglie», spiega l’assessora alle Politiche sociali Maria Luisa Cappelli. «I centri estivi sono diventati nel tempo un punto di riferimento fondamentale per le famiglie proprio nel periodo di chiusura delle scuole, l’estate, e una preziosa opportunità di agevolare i più piccoli nel recupero delle relazioni con i loro coetanei, soprattutto dopo il lungo periodo di limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Le attività dei centri estivi saranno, naturalmente, svolte nel pieno rispetto delle misure anti contagio da Sars-Cov 2. Inoltre, grazie alla presenza diffusa su tutto il territorio comunale, i centri garantiranno una sorta di “servizio di prossimità”, dando alle famiglie la possibilità di scegliere tra più soluzioni nei luoghi in cui risiedono, o in quelli più vicini ai propri spazi di vita quotidiana e di lavoro».

Il modulo della domanda di partecipazione può essere scaricato dalle sezioni “albo pretorio” e “trasparenza” al link https://trasparenza. strategicpa.it/comunetivoli/ archivio/37987-centri-estivi- 2021 ), dove è disponibile anche l’avviso con l’elenco dei centri estivi, i criteri e le modalità di accesso gratuito, oppure si può ottenere rivolgendosi agli sportelli Urp del Comune di Tivoli. La domanda potrà essere presentata agli uffici per le relazioni con il pubblico, oppure inviata a: info@pec.comune.tivoli.rm.it.

Per ottenere informazioni e orientamento al servizio, sarà possibile contattare telefonicamente il “numero amico” al 3356088907 nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.