Settecamini, grande incendio a ridosso dell’A24: cinque ettari in fumo

Cinque ettari di sterpaglie in fumo e più di tre ore di lavoro di volontari e vigili del fuoco per domare le fiamme. E’ il bilancio di un grande incendio scoppiato intorno alle 13,30 a ridosso dell’uscita A24 di Settecamini. L’allarme è scattato dalla sala operativa del gruppo Nvg di Guidonia, grazie alla nuova telecamera ad alta definizione che scruta il territorio h24. Sul posto, autorizzati dalla sala operativa regionale, oltre ad una squadra del Nucleo Volontari Guidonia diretti da Raoul Baccei, i vigili del fuoco della 10 A e 10 AB de La Rustica che hanno protetto le case minacciate dal fuoco e ancora i gruppi VVAA, Arfi, Cre San Basilio, Fukyo e Terra Nuova. Ad alimentare le fiamme è stato il vento, ma è stata decisiva per contenere al massimo i danni la tempestività dell’intervento grazie all’occhio elettronico che da Guidonia ha evidenziato subito la colonna di fumo.