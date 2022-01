Sant’Angelo, nuova sede dei vigili urbani e 16 telecamere puntate sul territorio

Non è solo questione di spazi più adeguati e decoro, ma anche e soprattutto di un presidio di sicurezza più a misura del vasto territorio di Sant’Angelo Romano. E’ stata inaugurata ieri la nuova sede della polizia locale, al piano terra del palazzo comunale, in piazza Santa Liberata. Con la benedizione del parroco, don Adrian Lupu. Locali rinnovati per offrire un servizio più adeguato ai cittadini, ma con una novità: da qui si controlla ora un sistema di videosorveglianza che già è attivo ma, una volta arrivato a regime, avrà sedici occhi elettronici puntati su tutto il territorio, dal paese alle campagne.

A tagliare il nastro il sindaco, Martina Domenici: “È un ulteriore passo – ha sottolineato la prima cittadina – per rafforzare la polizia locale. Un inizio di un percorso che punta a riorganizzare il servizio, passo dopo passo, in favore della nostra comunità”.



Un concetto ribadito dal comandante, il commissario Stefano Mormone: “Oggi, in occasione della festa di San Sebastiano, protettore dei vigili urbani, apriamo un ufficio più dignitoso, che rende possibile anche incrementare la videosorveglianza sul territorio. Il tutto a servizio della sicurezza, uno strumento in più per tutte le forze dell’ordine impegnate sull’area”. Un’inaugurazione con una cerimonia ufficiale che ha visto la presenza del comandante della stazione locale dei carabinieri, il maresciallo Antonio Mariano.

Poi il giro nei locali rinnovati, sotto la guida del vicecommissario della polizia locale, Giulia Lucidi.