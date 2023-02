Regione Lazio, Bertucci e Mari: “I piccoli comuni della provincia di Roma, cuore pulsante da sostenere con forza”

“Il cuore pulsante della nostra Regione, troppo spesso dimenticato”. Si sofferma sui tanti piccoli comuni della provincia di Roma l’analisi di Marco Bertucci ed Emanuela Mari, candidati al consiglio regionale del Lazio con Fratelli d’Italia, e sui loro tanti punti di forza, mai valorizzati a pieno dall’amministrazione regionale uscente. “I tanti piccoli paesi della provincia romana – spiegano i due candidati – possono essere il volano di una grande crescita economica, per i loro cittadini, per le realtà circostanti e per la Regione tutta”. Crescita che passa ovviamente attraverso un canale preciso. “E’ solo attraverso il turismo che questi borghi, vere eccellenza della Regione, potranno tornare ad essere protagonisti: l’inserimento nei circuiti delle feste e delle sagre, la valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio culturale ed ambientale, senza dimenticare quell’approccio alla vita lenta ed ad un turismo sostenibile e di prossimità che è la strada giusta per la crescita di questi e di tanti altri paesi”.

Paesi, quelli della provincia di Roma, che vanno invece supportati rispetto ai servizi. “La Regione di Francesco Rocca dovrà avere un ruolo cruciale in questo. Non possiamo non pensare al ruolo che aveva per i piccoli paesi, a titolo di esempio visto che la problematica è diffusa nell’intera regione, l’ospedale di Palombara Sabina, che un tempo dava gran respiro a quello di Tivoli e che ora di fatto non c’è più, con ripercussioni gravi sui cittadini di tantissimi comuni vicini, anche, inevitabilmente, sui tempi di accesso al nosocomio tiburtino, con i pazienti spesso costretti a recarsi negli ospedali romani. Servizi, da riattivare, ripensare, rimodulare: questo è il compito di un ente regionale che può dirsi ben amministrato. E questo sarà il compito del Lazio con Fratelli d’Italia al governo”, chiudono Marco Bertucci ed Emanuela Mari.