Regionarie M5S, Novelli confermato tra i candidati al Consiglio regionale

Con 311 voti ottenuti nella consultazione riservata agli iscritti pentastellati del Lazio, Valerio Novelli ha conseguito il secondo miglior risultato tra i candidati che si sono sfidati per un posto nella lista del M5S alle prossime elezioni regionali. L’ex consigliere comunale di Fonte Nuova correrà nel collegio della Città metropolitana di Roma.

“Sono molto soddisfatto del risultato delle regionarie che mi pone come il candidato maschile maggiormente votato dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Roma e provincia e che mi consentirà di essere tra i candidati per il prossimo consiglio regionale”, dichiara il presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente uscente. “È stato premiato l’impegno di questi anni sul territorio e nelle istituzioni a favore dell’ambiente, dell’agricoltura, dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica”.

Il 12 e il 13 febbraio il M5S avrà una sua candidata alla presidenza, in contrapposizione anche alla coalizione di centrosinistra con la quale ha governato la Regione nella seconda metà della consiliatura.

“Sento forte, quindi, la responsabilità che mi pone questo risultato, al fine di proporre in vista di questa campagna elettorale insieme alla nostra candidata Presidente Donatella Bianchi ed al nostro Presidente Giuseppe Conte, una proposta politica che vada in continuità con il percorso intrapreso fino ad oggi. C’è chi, invece, ha condiviso parte di questo percorso con noi, scegliendo poi strade che si allontanano da quella visione green della Regione Lazio costruita fino ad oggi. È il momento di non guardare più al passato ma di costruire, invece, una proposta politica seria di governo del Lazio”, conclude Novelli.