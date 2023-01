Regionali, Bertucci e Mari in un grande evento al Cinema Adriano

Manca un mese ai seggi per le regionali del Lazio e così i candidati scendono campo. Grande apertura prevista sabato 14 gennaio per il ticket Marco Bertucci e Emanuela Mari nomi forti in pista per Fratelli d’Italia, appuntamento alle ore 10 presso il Cinema Adriano di Roma, a piazza Cavour. “Inizieremo ufficialmente la nostra corsa per il Consiglio regionale del Lazio. Interverranno, per sostenerci e promuovere il nostro progetto politico, l’onorevole Fdi Andrea Volpi, il capogruppo di Fdi per Roma Capitale Giovanni Quarzo ed il nostro candidato Presidente alla Regione Lazio Francesco Rocca”, queste le parole dei due candidati, che si presenteranno in ticket alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. “Vogliamo contribuire al cambiamento epocale della nostra Regione e sostituire le forze politiche che in questi anni di governo Zingaretti hanno fatto parte di una maggioranza che riteniamo, in larga misura, responsabile dello stato in cui versa la nostra regione. La sinistra non ha dato alla Regione Lazio l’attenzione che merita, lo faremo noi. La squadra di Fratelli d’Italia è pronta per vincere”.