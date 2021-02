Piccoli Comuni del Lazio, approvati 141 progetti

I Piccoli Comuni rappresentano un patrimonio inestimabile di tradizioni, storia e bellezza da tutelare e proteggere. La Regione approva lo scorrimento di graduatoria relativo alla seconda annualità dell’Avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”.

“Per il biennio 2021/2022 abbiamo ammesso a finanziamento ben 141 nuovi progetti di valorizzazione in tutte le province della regione. I primi 63 sono stati subito finanziati con i circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale. Oggi, con un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro , finanziamo i restanti 78 progetti. Un grande risultato per la nostra Regione che continua a credere in ogni comunità del territorio, nelle sue potenzialità, nella sua storia. In attesa di tornare a vivere liberamente e in sicurezza le nostre vite quotidiane, continuiamo a sostenere i Piccoli comuni del Lazio affinché siano pronti presto a ripartire insieme”, dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Con un investimento totale di oltre 5,5 milioni sull’avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”, la Regione sostiene con contributi fino a 40 mila euro i progetti di recupero e rigenerazione di luoghi e spazi importanti per la vita sociale e culturale delle comunità e in particolare per i giovani. Gli interventi riguardano dunque la sistemazioni delle piazze, dei giardini e dei percorsi dei centri storici, lavori di manutenzione di edifici e ambienti per la collettività e la riqualificazione paesaggistica di parchi, sentieri e aree di pregio naturalistico.

I PRIMI 63 COMUNI FINANZIATI NEL 2020

Provincia di Frosinone

Comune di Atina

Comune di Ausonia

Comune di Campoli Appennino

Comune di Castro dei Volsci

Comune di Castrocielo

Comune di Colle San Magno

Comune di Coreno Ausonio

Comune di Esperia

Comune di Fontana Liri

Comune di Fontechiari

Comune di Fumone

Comune di Pescosolido

Comune di Picinisco

Comune di Piglio

Comune di San Biagio Saracinisco

Comune di San Donato Val di Comino

Comune di Sant’Apollinare

Comune di Santopadre

Comune di Torre Cajetani

Comune di Torrice

Comune di Vallemaio

Provincia di Latina

Comune di Prossedi

Comune di Ventotene

Provincia di Rieti

Comune di Ascrea

Comune di Borgorose

Comune di Contigliano

Comune di Mompeo

Comune di Montasola

Comune di Montenero Sabino

Comune di Paganico Sabino

Comune di Poggio San Lorenzo

Comune di Rivodutri

Comune di Rocca Sinibalda

Comune di Roccantica

Comune di Toffia

Comune di Torri in Sabina

Comune di Vacone

Provincia di Roma

Comune di Capranica Prenestina

Comune di Carpineto Romano

Comune di Casape

Comune di Cerreto Laziale

Comune di Cervara di Roma

Comune di Monteflavio

Comune di Pisoniano

Comune di Poli

Comune di Rocca Santo Stefano

Comune di Roviano

Comune di San Gregorio da Sassola

Comune di Sant’Oreste

Comune di Tolfa

Comune di Torrita Tiberina

Comune di Vallepietra

Provincia di Viterbo

Comune di Blera

Comune di Celleno

Comune di Civitella d’Agliano

Comune di Gallese

Comune di Gradoli

Comune di Marta

Comune di Monterosi

Comune di Tessennano

Comune di Vallerano

Comune di Vejano

Comune di Vignanello

I 78 COMUNI FINANZIATI CON SCORRIMENTO GRADUATORIA 2021

Provincia di Frosinone

Comune di Casalattico

Comune di Falvaterra

Comune di Gallinaro

Comune di Giuliano di Roma

Comune di Guarcino

Comune di Pofi

Comune di Posta Fibreno

Comune di San Giovanni Incarico

Comune di Serrone

Comune di Settefrati

Comune di Sgurgola

Comune di Strangolagalli

Comune di Supino

Comune di Trevi nel Lazio

Comune di Trivigliano

Comune di Vallecorsa

Comune di Villa Santa Lucia

Comune di Villa Santo Stefano

Comune di Viticuso

Provincia di Latina

Comune di Bassiano

Comune di Castelforte

Comune di Lenola

Comune di Maenza

Comune di Norma

Comune di Ponza

Comune di Rocca Massima

Provincia di Rieti

Comune di Casaprota

Comune di Collevecchio

Comune di Colli sul Velino

Comune di Cottanello

Comune di Fiamignano

Comune di Greccio

Comune di Magliano Sabina

Comune di Monte San Giovanni in Sabina

Comune di Morro Reatino

Comune di Nespolo

Comune di Pescorocchiano

Comune di Poggio Bustone

Comune di Pozzaglia Sabina

Comune di Salisano

Comune di Scandriglia

Comune di Selci

Comune di Tarano

Comune di Torricella in Sabina

Provincia di Roma

Comune di Anticoli Corrado

Comune di Arcinazzo Romano

Comune di Cineto Romano

Comune di Colonna

Comune di Filacciano

Comune di Gerano

Comune di Gorga

Comune di Licenza

Comune di Magliano Romano

Comune di Mandela

Comune di Marano Equo

Comune di Mazzano Romano

Comune di Montorio Romano

Comune di Moricone

Comune di Roccagiovine

Comune di Roiate

Comune di Sambuci

Comune di San Polo dei Cavalieri

Comune di Sant’Angelo Romano

Comune di Saracinesco

Comune di Vallinfreda

Comune di Vicovaro

Comune di Vivaro Romano

Provincia di Viterbo