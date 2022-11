Piano contro gli allagamenti a Villanova

Per far fronte ai frequenti allagamenti dell’area intorno a piazza San Giuseppe Artigiano, a Villanova di Guidonia, è stato predisposto e approvato il progetto esecutivo per dei lavori di miglioramento ed efficientamento della rete di regimentazione delle acque piovane. Gli interventi, finanziati con oltre 200 mila euro, possono essere ora appaltati. I lavori, il cui avvio è previsto per l’inizio del nuovo anno, avranno una durata di 120 giorni.

“Purtroppo l’attuale rete di smaltimento delle acque piovane – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – non riesce a far defluire la pioggia che cade durante le precipitazioni, sempre più intense e violente. Nonostante tutti gli interventi di manutenzione predisposti in questi mesi, come la pulizia costante delle caditoie, l’area tra via Mazzini e via Filangeri continua a subire problemi ad ogni temporale, creando gravi ripercussioni alla viabilità di Villanova”.

I lavori interesseranno l’area tra via Maremmana e via Guerrazzi. “Sarà realizzata una rete di raccolta delle acque piovane collegata a una vasca drenante sotto il giardino della scuola primaria Mazzini – aggiunge Proietti -. In quella vasca confluirà parte della pioggia che cade nella zona intorno a piazza San Giuseppe Artigiano. Contestualmente sarà ripristinato anche il selciato intorno alla Madonnina. Si tratta di un importante intervento per garantire la sicurezza di una zona ad alto traffico pedonale e veicolare”.