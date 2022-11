Palestrina, gli alunni in campo contro la violenza sulle donne

Grande entusiasmo e partecipazione per l’iniziativa dellll’Ifp Rosmini che in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha realizzato un progetto che ha visto gli alunni protagonisti di approfondimenti sul tema, la realizzazione di una installazione con tre sedie di riuso come panchina rossa e un manichino vestito e truccato al centro e la realizzazione con magliette dipinte e con scritte anche in altre lingue contro la violenza di genere. Tutte le opere realizzate sono esposte all’ingresso della struttura.