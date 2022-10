Si terrà dal 17 al 20 ottobre nella suggestiva cornice Roma Convention Center “La Nuvola” l’edizione 2022 dell’International Golf Travel Market (IGTM), la manifestazione internazionale di riferimento per la promozione B2B del turismo golfistico mondiale e per la commercializzazione dell’offerta turistica golfistica. La Regione Lazio, che lo scorso anno ha ottenuto l’assegnazione per ospitare questo importante evento, sarà presente insieme a Roma Capitale con lo stand “Roma & Lazio Experience” nello spazio espositivo di Enit, per promuovere l’offerta turistica golfistica regionale ai buyer e ai principali player internazionali del turismo.

“Ospitare l’IGTM nella nostra regione, svolta nelle ultime edizioni a Marrakech e Cardiff, è motivo di orgoglio e rappresenta il risultato di un grande lavoro che dimostra quanto il Lazio sia in grado di confrontarsi con sfide importanti” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, che prosegue – “Saranno oltre 700 i buyers presenti e la fiera è un’opportunità unica per promuovere le potenzialità del Lazio, anche in vista della Ryder Cup 2023 che sarà un’ulteriore grande occasione per il turismo laziale e il suo indotto, oltre che per lo sviluppo economico di tutto il territorio. L’Assessorato al Turismo, che ho l’onore di guidare, ha avviato da subito una strategia mirata per organizzare il nostro sistema turistico e promuovere Roma e il Lazio anche come destinazioni golfistiche, perché turismo e sport rappresentano un connubio unico. Un grazie va a Enit e Convention Bureau Roma & Lazio per il proficuo lavoro portato avanti nell’organizzazione della fiera, nonché a Roma Capitale. “Roma & Lazio Experience” è il frutto di un iter programmatico che ho avviato con l’Assessore Alessandro Onorato, per promuovere il brand Roma e Lazio in modo unitario, così da essere sempre più attrattivi e competitivi nei mercati nazionali e internazionali” – ha concluso Corrado.

L’IGTM rappresenta un evento importante che si aggiunge al percorso verso la Ryder Cup 2023, la più prestigiosa competizione internazionale di golf, nonché il terzo evento sportivo più seguito al mondo, che si disputerà a Guidonia (Roma) dal 29 settembre al 1° ottobre 2023.