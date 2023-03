Ospedale Tivoli, apre il terzo modulo di Medicina

In esito a importanti lavori di riqualificazione edilizia e di riorganizzazione dell’architettura dei posti letto, presso il Presidio Ospedaliero di Tivoli è stato attivato il terzo modulo di Medicina Generale dotato di 18 posti letto.

L’attivazione di tale modulo rientra nell’ambito di una serie di iniziative che da un lato consentiranno l’ampliamento della dotazione di posti letto del Presidio, nell’ottica di riallinearsi alla dotazione a regime prevista dalla rete ospedaliera regionale, che ha subito una contrazione in ragione delle esigenze dettate dall’emergenza COVID, e dall’altro contribuiranno alla riduzione del sovraffollamento del Pronto Soccorso.

Nel medesimo ambito di azione rientra la progressiva riattivazione, già avviata, del reparto di Medicina d’Urgenza, fino ai 12 posti letto previsti dalla rete ospedaliera regionale.

“L’apertura del terzo modulo di Medicina del PO di Tivoli (M3) insieme con l’apertura del quarto modulo (M4) previsto per l’inizio dell’estate 2023, si iscrive in un complesso progetto di riordino dell’ospedale di Tivoli in grado di traghettarlo verso l’apertura del Nuovo Ospedale Tiburtino: i due nuovi reparti contribuiranno in modo determinante, fra l’altro a decongestionare il Pronto Soccorso”, ha dichiarato il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito.