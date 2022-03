Online il nuovo sito web del Comune di Tivoli

Il nuovo sito web del Comune di Tivoli è online. Rinnovato nell’architettura e nell’aspetto grafico, il portale è parte integrante del processo di Transizione Digitale promosso e attuato da Città metropolitana di Roma Capitale.

Con il programma Smart Metro, la Città metropolitana ha infatti puntato all’innovazione tecnologica dei comuni del territorio, mettendo a loro disposizione una nuova piattaforma web, sviluppata secondo le linee guida dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che garantisce altissimi livelli di accessibilità.

Il nuovo portale è stato progettato da Capitale Lavoro – società in house di Città metropolitana – sulla base di uno studio preliminare che ha evidenziato le necessità di un comune-tipo, e poi sviluppato in tecnologia open-source attraverso il CMS Drupal, considerato il sistema di gestione più adatto a soddisfare esigenze del genere.

Il sito – accessibile da mobile, pc e tablet – ha contenuti aggiornati, pagine nuove e una navigazione circolare, che consente di accedere a tutte le informazioni in maniera facile e veloce. Le novità cominciano già dall’homepage, con le ultime notizie in primo piano, seguite dalle pagine in evidenza – ovvero le più consultate, che ora possono essere raggiunte con un solo click – e a chiudere le aree tematiche, dove l’utente può trovare tutte le altre informazioni utili della città.

“Il programma Smart Metro di Città metropolitana di Roma ha dato forte impulso all’innovazione tecnologica e digitale della Città di Tivoli”, ha detto il Sindaco Giuseppe Proietti. “Il processo di digitalizzazione sta andando avanti a passo spedito e il nuovo sito ne è l’espressione. A nostra disposizione abbiamo ora uno strumento efficace di comunicazione e di trasparenza, che pone il cittadino al centro dell’attenzione, facilitandogli l’accesso ai servizi erogati dal Comune”.​