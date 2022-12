Al via Natale Mentana 2022, l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale con la partecipazione di tutte le associazioni del territorio e un programma che toccherà sia Mentana che le frazioni di Castelchiodato e Casali. La manifestazione prevede un ricco carnet di eventi che si terranno nella città garibaldina tra il 6 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023.

Si inizia martedì 6 dicembre al Parco Tonino Marcheggiani con Natale al Parco, a cura della Coop Ceas.

Da segnalare la XIX Mostra del Presepe e dell’Arte Sacra in programma dal 23 dicembre al 6 gennaio al Casale del Conventino, a cura della Pro Loco di Mentana.

Il 17 e il 18 dicembre il calendario prevede la XXIX edizione del Natale Mentanese della Confraternita di Sant’Antonio Abate presso il Parco Vinta Fiorenza e il Natale in Allegria dell’associazione Valentina Cicioni presso il Parco Valentina Cicioni di Casali.

Di seguito il programma completo con tutti gli eventi.