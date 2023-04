Natale di Tivoli: il programma degli eventi

Il 5 aprile Tivoli festeggia il suo 3238° Natale. Una ricorrenza che, come ogni anno, segna l’avvio di un periodo ricco di eventi e manifestazioni per celebrare e rievocare le antiche origini della città. Il calendario del 2023, curato dall’Ufficio Cultura del Comune di Tivoli grazie alla collaborazione di decine di artisti e associazioni, è particolarmente fitto: si prolunga per due mesi, arrivando a conclusione il 4 giugno.

Il Natale di Tivoli viene fatto risalire al 5 aprile del 1215 a.C.: allora Catillo, figlio di Anfiarao, comandante delle navi partite dal Mediterraneo Orientale alla ricerca di nuovi territori nei quali vivere, sbarcò con i suoi tre figli Tiburto, Corace e Catillo sconfiggendo i Siculi e fondando la nuova città guidata dal primogenito Tiburto. Il mito della fondazione verrà ripercorso nell’evento di apertura, durante il quale verrà consegnato il “Premio Francesco Bulgarini” agli alunni. Si proseguirà poi con una serie di appuntamenti, che celebreranno il ruolo della città nell’arte, nella storia, nella società antica e contemporanea.

“È importante e necessario che, soprattutto i più giovani, sentano di appartenere ad una comunità, quella tiburtina, antica e ricca di storia, e che si riconoscano in essa – afferma il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti -. C’è un patrimonio infinito di storie, di arti e tradizioni che va conservato e tramandato. Quello che possiamo fare, come Amministrazione comunale, è ospitare quante più iniziative possibili che diano modo a tutte e a tutti di conoscere le proprie origini, di riconnettersi a quello che è stato, in un tempo lontano, e che ancora oggi può essere fonte di insegnamento”.

Il programma, qui di seguito elencato, è suscettibile di modifiche, le quali verranno tempestivamente comunicate tramite i canali istituzionali preposti (sito istituzionale e Comunicacity).

Programma

Mercoledì 5 aprile

Ore 17,00 – Scuderie Estensi

Premio Francesco Bulgarini sulla storia di Tivoli, premiazione alunni vincitori Edizione 2022/2023

A cura del Comitato Scientifico del Premio

Da Giovedì 13 a Giovedì 20 aprile

Scuderie Estensi

Personale di pittura “Divas”

Artista Giuliani Giuliano

Sala Roesler Franz, piazza Palatina

Personale di pittura “Horizontal Verticality”

Dell’artista Livio Cassiani Ingoni

Venerdì 14 aprile

Ore 18,00 – Sala conferenze della Biblioteca Comunale

Presentazione del romanzo “Gene Recessivo”

Dell’artista Giuseppe Perciabosco

Sabato 15 aprile

Ore 16,00 – Ex Seminario Vescovile, piazza del Seminario

Rassegna Culturale e Letteraria “Seminar Libri 2023” – VIII Edizione sul tema “Le città visibili: pensare il passato, costruire il futuro”

Evento “Il Giappone tra arte, cinema e cucina” (anteprima SeminarLibri) – Itinerario gastronomico serale

A cura della Libera Università I. Giordani “LUIG”

Ore 16,00 – Sala conferenze del Museo della Città

Inaugurazione Mostra Didattica su Dante e Listz

In collaborazione con l’Accademia di Ungheria di Roma

Ore 18,30 – Santuario di Ercole Vincitore

“Paesaggio Sonoro del Gran Tour tra Arte e Storia” (concerto per Soli, Coro e Quartetto di flauti)

Musiche degli autori del Gran Tour, a cura dell’Accademia Ergo Cantemus di Tivoli, in collaborazione con Associazione Coro Polifonico Citta di Tivoli

Domenica 16 aprile

Ore 10,00 – Str. Pomata

Iniziativa “ Il Paesaggio di Pomata e della Valle Pussiana”, escursione “Il Paesaggio di Pomata e della Valle Pussiana”

A cura dell’Associazione Custodiamo Pomata e dell’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio

Ore 10,30 – Chiesa San Vincenzo

Giornata di studi su Giacomo Carissimi, maestro dell’Europa musicale

Ore 17,30 – Chiesa San Vincenzo

Scoprimento targa e concerto: oratori, mottetti e cantate di Giacomo Carissimi

Ensemble Seicentonovecento, Direttore Flavio Colusso

Lunedì 17 aprile

Ore 15,30 – Sala conferenze delle Scuderie Estensi

Convegno “Disabilità a 360 gradi”

A cura della Lega Arcobaleno Aps

Venerdì 21 aprile

Ore 16,00 – Scuderie Estensi

Presentazione del libro“Uomini Impuri”di Francesco Bartolini

A cura dell’Associazione Il laboratorio del possibile Aps

Ore 17,30 – Sala conferenze del Museo della Città

Presentazione del libro “Spostando l’Acqua in un Tuffo”

Di Tulllia Ranieri ed Ermanno Dodaro

Ore 20,30 – Cinema Teatro Giuseppetti

“Un Treno di RockBlues. Da Woodstock a Reggio Emilia” (spettacolo musicale a favore del Villaggio Don Bosco)

A cura di SugarJoe Cover band Zucchero & Joe Cocker

Da Venerdì 21 a Venerdì 28 aprile

Sala Roesler Franz, piazza Palatina

Personale di pittura dell’artista Andrea Cerioni

Sabato 22 aprile

Ore 10,30 – Sala conferenze del Museo della Città

Conferenza sul tema “Il soffio dello Spirito Cattolici nelle Resistenze Europee”

A cura del Circolo Piero Gobetti

Ore 16,00 – Sala conferenze del Museo della Città

Presentazione del volume “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte”

A cura della Società Tiburtina di Storia e d’Arte

Ore 17,00 – Sala conferenze delle Scuderie Estensi

Conferenza sul tema “Diabete infantile e sport”

Relatore Dr. Paolo Rossi, responsabile di Diabetologia Pediatrica presso Policlinico Università La Sapienza a cura della Consulta dello sport del Comune di Tivoli

Da Sabato 22 a Domenica 30 aprile

Scuderie Estensi

Esposizione “La Bellezza delle Donne”

Artisti De Angelis, Giananti, Tota

Domenica 23 aprile

Ore 10,00 – Ex Seminario Vescovile, piazza del Seminario

Rassegna Culturale e Letterario “Seminar Libri 2023” – VIII Edizione sul tema “Le città visibili: pensare il passato, costruire il futuro”

Evento “La Tivoli di Italo”, omaggio itinerante a Italo Nonne (anteprima SeminarLibri)

a cura della Libera Università I. Giordani “LUIG”

Ore 16,00 – Sala conferenze del Museo della Città

Presentazione trilogia di opere di Gianni Andrei: “Sopravvivere al Tempo”

A cura di Marianna Scibetta

Venerdì 28 aprile

Ore 15,30 – Sala conferenze del Museo della Città

Presentazione del libro “Ulisse non tornare. Ulysses don’t come back”

Di Alessandra Libertini

Sabato 29 aprile

Ore 10 – Sala Roesler Franz, piazza Palatina

“La Bellezza di Tivoli” in Acquerelli – Poesia – Musica.

Mostra della pittrice Bruna Salvati. Letture allievi III° C Liceo Scientifico “L. Spallanzani”. Musica degli allievi del Centro Diffusione Musica

A cura di Luisa Galeone

Ore 16,00 – Scuderie Estensi

Famiglia, disabilità, violenza: storie vere. Racconti di esperienze vissute legate alla violenza di genere e disabilità

A cura di Il Laboratorio del Possibile

Domenica 30 aprile

Ore 10,00 – Villa d’Este

Matinée in Villa

Banda Musicale di Tivoli

Lunedì 1 Maggio

Ore 12,00 – Str. Pomata

Iniziativa “ Il Paesaggio di Pomata e della Valle Pussiana”, degustazione di prodotti delle Aziende Agricole site lungo la strada di Pomata. Danze e musiche popolari curate dal Maestro Carlo Gizzi

A cura dell’Associazione Custodiamo Pomata

Sabato 6 maggio

Ore 18,00 – Sala conferenze delle Scuderie Estensi

Celebrazione del Centenario della nascita dello Pschiatra Prof. Bruno Callieri

A cura dell’Associazione Medici Cattolici Italiani e con il patrocinio del Rotary Club di Tivoli

Sabato 6 e Domenica 7 maggio

Tutto il giorno, Centro Storico di Tivoli

Evento “Tivoli in fiore”

A cura dell’Unione Commercianti di Tivoli, Associazione Porte Belle, Associazione Tivoli Giù, Associazione Tivoli Onlus

Tutto il giorno, via dei Sosii

Infiorata dedicata alla Madonna di Quintiliolo

A cura dei Maestri Infioratori di Tivoli Contrada Via Maggiore, con la collaborazione degli Infioratori del Comune di Vicovaro

Domenica 7 maggio

Ore 16,00 – Str. Pomata

Iniziativa “ Il Paesaggio di Pomata e della Valle Pussiana”, presentazione del libro “Icarezenzero” di Silvia Filippi

A cura dell’Associazione Custodiamo Pomata e dell’Associazione Paesi Invisibili

Ore 18,00 – Girata delle Carrozze, str. Pomata

Iniziativa “ Il Paesaggio di Pomata e della Valle Pussiana”, concerto per flauti

A cura dell’Associazione Custodiamo Pomata

Ore 9,00 – Vie cittadine

Banda Musicale di Tivoli per la Solennità della Madonna di Quintiliolo

A cura di Associazione Culturale Città di Tivoli e Associazione Culturale Accademia Ergo Cantemus

Da Mercoledì 10 a Martedì 16 maggio

Scuderie Estensi

Mostra personale “Tibur la Superba tra storia, mito e leggenda”

Pittrice Anna Bruna Cusumano

Da Venerdì 12 a Domenica 14 maggio

Dalle ore 9,00 alle 20,00 – Parco Itala Terzano, via Empolitana

Manifestazione “Ieri, Oggi, Domani 25 anni di GOS”

A cura del Gruppo Operativo Soccorso Protezione Civile e Ambientale di Tivoli

Sabato 13 maggio

Ore 15,00 – Sala conferenze del Museo della Città

Presentazione del libro “Questa non è una poesia “

Di Lucrezia Rubini

Presentazione del libro “Ricorda me per imparare”

Di Catia Balla

Da Sabato 13 a Domenica 14 maggio

Ore 17,00 – Piazza Plebiscito, 23

Manifestazione “Tivoli vista con gli occhi della Sibilla Albunea e della Vestale Tiburtina”

A cura dell’Associazione Villa D’Este

Domenica 14 maggio

Ore 9,00 – Piazza del Plebiscito

Corsa del Villaggio Don Bosco 2023

A cura dell’Associazione Ragazzi Villaggio Don Bosco

Ore 16,00 – Str. Pomata

Iniziativa “ Il Paesaggio di Pomata e della Valle Pussiana”, presentazione del Libro “Lo Spettro visibile”di Antonio Perozzi

A cura dell’Associazione Custodiamo Pomata e dell’Associazione Paesi Invisibili

Ore 17,30 – Auditorium Orazio di Tivoli Terme

Cerimonia di premiazione del Premio Internazionale di Poesia Orazio

A cura dell’Associazione Culturale Arcobaleno

Da Domenica 14 a Venerdì 19 maggio

Sala Roesler Franz – Piazza Palatina

XVII Mostra Filatelica e del collezionismo vario: “I tesori nascosti di Villa Gregoriana”

A cura del collezionista Sergio Mormile

VII Mostra Artistica Artigianaale Arte e Pittura e Mostra: “I Pinocchi del Collodi”

A cura del maestro ebanista Mario Garaffo

Martedì 16 maggio

Ore 15,00 – Scuderie Estensi

Teatro Popolare nel tempo e dialetti nel Teatro

A cura dell’Associazione Culturale Il Bivio

Venerdì 19 maggio

Ore 17,30 – Aula Magna del Convitto Nazionale Amedeo di Savoia

Presentazione del volume “Tivoli illustrata da Luigi Rossini”

A cura della prof.ssa Anna Maria Panattoni e di Tertulliano Bonamoneta

Sabato 20 maggio

Ore 17,30 – Sala conferenze del Museo della Città

Presentazione del romanzo storico “Anin”

Di Angela Torri

Sabato 20 e Domenica 21 maggio

Ore 17,30 – Parco Don Agostino Panattoni, Villa Adriana

I° Sagra delle sagne e fagioli

A cura del Comitato di Quartiere Villa Adriana

Sala Roesler Franz, piazza Palatina

Mostra Fotografica “Leo click”

A cura dell’Associazione Leo Club Tivoli Host

Domenica 21 maggio

Ore 16,00 – Chiesa dell’Annunziata

Concerto di canzoni originali ecopacifiste

A cura di Stefano Panzarasa

Da Giovedì 25 a Domenica 28 maggio

Scuderie Estensi

Mostra fotografica “Frammenti”

Di Pietro Martella

Venerdì 26 maggio

Ore 11,00 – Sala conferenze delle Scuderie Estensi

Convegno “ 26 maggio 1944 – 26 maggio 2023. La guerra è tornata ad affacciarsi in Europa”

A cura di Giuseppe Zarbo

Ore 17,00 – Sala conferenze della Biblioteca Comunale

Presentazione del libro “Dì la verità ma dilla obliqua. Poesie scelte di Emily Dickinson”

A cura di Maria Grazia Pelaia

Da Venerdì 26 a Domenica 28 maggio

Ex Seminario Vescovile, piazza del Seminario

Rassegna Culturale e Letterario “Seminar Libri 2023” – VIII Edizione sul tema “Le città visibili: pensare il passato, costruire il futuro”

A cura della Libera Università I. Giordani “LUIG”

Sabato 27 maggio

Sala Roesler Franz, piazza Palatina

Mostra personale “Come l’arte aiuti a vivere”

Di Adalberto Marinucci

Dalle ore 9,30 alle 12,30 – Sala Conferenze del Museo della Città

Giornata immersiva “A scuola di Pizzutello con Slow Food e percorso sensoriale”, lezione con Produttori storici di Pizzutello di Tivoli

A cura di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene

Dalle ore 9,30 alle 12,30 – Strada degli Orti e Via degli Stabilimenti

Giornata immersiva “A scuola di Pizzutello con Slow Food e percorso sensoriale”, passeggiata sensoriale tra i Pergolati

A cura di Slow Food Tivoli e Valle dell’Aniene

Ore 10,30 ​​​

Concerto itinerante sulla storia di Little Tony (decennale della scomparsa del grande artista)

A cura dell’Associazione Accademia Ergo Cantemus

Domenica 28 maggio

Ore 8,00 – Via del Tramvai, Villa Adriana

XX Maratonina di Villa Adriana

Auditorium Orazio, Tivoli Terme

Concerto “Le danze dal ‘700 ai giorni d’oggi” del Coro e Orchestra gli Archi del Cdm

A cura dell’Associazione Centro Diffusione Musica

Ore 17,00 – Str. Pomata

Iniziativa “ Il Paesaggio di Pomata e della Valle Pussiana”, presentazione del Libro “Undici Settembre 1973, il caso”

Di Assunta Antonini

Da Lunedì 29 maggio a Giovedì 1 giugno

Scuderie Estensi

Mostra personale di scultura “Ruggini. Fantasie di vecchi rottami”

Di Cesare Lauri

Giovedì 1 giugno

Auditorium Orazio, Tivoli Terme

Cerimonia di Premiazione dei vincitori del 3° Concorso Tiburtino “Educazione alla legalità” in memoria dei giudici Falcone e Borsellino

A cura dell’ Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Tivoli

Sabato 3 giugno

Ore 17,30 – Chiese dell’Annunziata

Concerto di chitarra classica

Di Martina Malagesi

Ore 18,00 – Scuderie Estensi

Presentazione del documentario “Tivoli e le sue acque”

A cura del Circolo Legambiente di Tivoli

Sabato 3 giugno e Domenica 4 giugno

Tutto il giorno – Centro Storico di Tivoli

Evento “A spasso per la superba”, eventi itineranti alla scoperta della città

A cura dell’Associazione Amici per Tivoli con la collaborazione dell’Associazione Aeterna e Associazione Le Porte Belle

Domenica 4 giugno

Ore 10,00 – Str. Pomata

Iniziativa “ Il Paesaggio di Pomata e della Valle Pussiana”, gara non competitiva lungo i sentieri di Pomata

A cura dell’Associazione Custodiamo Pomata e dell’Associazione Tibur Bikers