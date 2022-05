Monterotondo, Varone: “Grosso incendio azienda vernici, non andate sul posto”

“E’ in corso un importante incendio, all’interno di un’azienda che si occupa di produzione di vernici, in zona industriale”. A fornire le raccomandazioni è il sindaco di Monterotondo Riccardo Varoni. “Sono prontamente intervenute squadre dei vigili del fuoco, sono presenti in loco Carabinieri,Polizia Locale e Protezione Civile. Si raccomanda massima prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine, si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre delle abitazioni. NON RECATEVI SUL POSTO!”