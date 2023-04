Monterotondo, stadio del nuoto intitolato a Paolo Roghi

Si è tenuta a Monterotondo la cerimonia di intitolazione dello stadio del Nuoto a Paolo Roghi, che a Monterotondo sin dagli anni 60 è stata una figura centrale per lo sport nella città. Ha partecipato la Consigliera Delegata di Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti, assieme al Sindaco di Monterotondo Riccardo Varone, al Presidente Vis Nova Roma Nuoto Monterotondo Marco Ferraro, al Presidente UISP – Unione Italiana Sport per Tutti Maurizio Torrioli, all’Assessore comunale allo Sport Alessandro Di Nicola.

“Paolo Roghi toscano trasferito a Monterotondo dagli anni ’60, ha contribuito, fin da subito, alla crescita della comunità sportiva locale che, proprio in quegli anni, mostrava una fervente dinamicità ha detto la consigliera Alessia Pieretti – Istruttore di nuoto, atleta di corsa e Thriatlon, dirigente sportivo tra i fondatori dell’Atletico Monterotondo, oltre ai numerosi riconoscimenti personali, nazionali e internazionali, ha avuto un ruolo di spicco per lo sviluppo dello sport nel territorio. Le esperienze e lo spirito di iniziativa di Roghi sono fonte di ispirazione ancora oggi per tutti noi. L’aggregazione, la crescita dei giovani, l’attenzione alle fasce disagiate e alla disabilità, costituiscono un rilevante contributo sociale, finalizzato al miglioramento degli stili di vita e alla crescita dell’intera comunità cittadina. Sono questi i principi e i valori che ispirano la nostra azione per lo sviluppo del territorio e delle comunità, salvaguardando tutto ciò che ruota intorno al mondo dello sport in termini di accessibilità, educazione, rispetto dell’altro”.