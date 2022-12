Monterotondo Film Festival, tutto pronto per la serata finale

Dopo il successo delle dieci serate del Monterotondo Film Festival che, da Lunedì 3 Ottobre a Lunedì 5 Dicembre 2022, hanno visto la sala A del CineMancini sempre gremita per la visione dei dieci film in concorso al festival e per accogliere ogni sera attori e registi tra i quali Pupi Avati, Gianni Amelio e Paolo Virzì, Kim Rossi Stuart e Michele Placido, il CineMancini presenta, lunedì 12 dicembre alle 20, la serata finale di premiazione dei film in concorso al Monterotondo Film Festival presso il Teatro Comunale Ramarini.

I premi, stabiliti da un’ampia giuria popolare formata da 50 spettatori votanti, che hanno assistito ad almeno l’80% delle proiezioni, andranno al Miglior Film, Miglior Attore, Migliore Attrice, Film Rivelazione, Migliore Attore Rivelazione, Migliore Attrice Rivelazione.

Presenti alla serata per ritirare i premi saranno gli attori Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, Viola Sofia Betti, i registi Gianni Amelio, Niccolò Falsetti e Chiara Bondì e lo sceneggiatore Francesco Turbanti, e sono previsti anche altri ospiti.

L’ingresso sarà libero con posti limitati. Biglietti disponibili, sino a esaurimento, presso la biglietteria del cinema.