Monterotondo, a mensa con il metal detector

Dal 25 ottobre tornerà attivo il servizio mensa presso le scuole di Monterotondo. Il servizio è stato assegnato a seguito di procedura di gara per affidamento temporaneo e sarà gestito da Vivenda Spa, società leader nel settore della ristorazione per scuole di ogni ordine e grado.

La gara di affidamento, gestita direttamente dall’Ufficio Politiche Educative del Comune di Monterotondo, presta particolare attenzione ad alcuni temi e servizi. In particolare, l’utilizzo di furgoni elettrici a basso impatto ambientale e l’impiego di materiali biodegradabili. Sarà presente un team e un responsabile per il “Food Defence”, che prevede tra le altre cose, l’uso di metal detector, filtrazione dei cibi liquidi, sistema di videosorveglianza di tutto il procedimento e sarà istituito un comitato operativo per la gestione delle emergenze attivo h24. Saranno utilizzati due centri cottura di cui uno a meno di 8 km da Monterotondo. Verranno realizzati e diffusi test per la “customer satisfaction” da integrare al lavoro della commissione mensa, in più il servizio di prenotazione sarà disponibile con app iOS e Android. La ditta ha assunto l’impegno a riassorbire tutto il personale in carico al servizio, come annunciato durante l’incontro avvenuto con le associazioni sindacali la settimana scorsa. Nel frattempo, sono stati approvati tutti gli atti necessari per la gara europea di 4 anni, più uno di eventuale proroga.