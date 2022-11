In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Pro Loco di Mentana e l’associazione Spirito Libero danno appuntamento alla cittadinanza per la mattina del 24 novembre alle 10.30, a Casali in piazza Federico Zeri, per commemorare le donne vittime di violenza. L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Mentana.

“Vogliamo dare continuità a questa ricorrenza cominciata a Castelchiodato nel mese di maggio con un’iniziativa che abbiamo chiamato Una Panchina in Rosso per poi estenderla anche a un’altra parte del territorio comunale – spiega il consigliere di FdI Maurizio Petrocchi –. Una commemorazione che va sempre più incoraggiata e sostenuta visti i tragici femminicidi che quotidianamente avvengono, uno degli ultimi la ragazza pakistana Saman vittima dei suoi familiari in quanto si era rifiutata di sposare un uomo imposto da loro e non amato. Basti pensare che sono centinaia ogni anno solo in Italia le violenze e soprusi sulle donne, quelle che ovviamente escono fuori con denunce, ma chissà quante altre purtroppo rimangono nel cassetto per paura di parlare e denunciare. Una commemorazione che va integrata con l’istituzione di centri anti-violenza o sedi preposte che possano ascoltare e sostenere le donne in difficoltà e noi amministratori abbiamo il dovere di incentivarle per primi”.