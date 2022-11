Mentana, al via il festival Storia in Corto

È tutto pronto per l’attesissima quinta edizione di Storia in Corto, il festival di cortometraggi a tema storico organizzato dal Comune di Mentana in collaborazione con la cooperativa Ricreazione, il contributo della Regione Lazio e del Ministero della Cultura, con la direzione artistica del regista Massimo Mento.

Il festival



Lo scorso 30 settembre si sono chiuse le iscrizioni e da venerdì 11 novembre, giornata dedicata agli alunni delle scuole del territorio che vedranno tutti i corti in anteprima, fino al gran finale di domenica 13 dalle 16.30, si svolgerà l’edizione di quest’anno, la cui apertura è stata anticipata alla Festa del Cinema di Roma all’interno di Lazio Terra di Cinema, luogo di kermesse dedicato ai festival che si svolgono nella Regione Lazio.

Confermata la cornice simbolica ed evocativa di Palazzo Borghese, storico palazzo comunale tornato, dallo scorso anno, ad ospitare eventi dopo un lungo restauro.

L’apertura della quinta edizione del Festival Storia in Corto offre uno sguardo sul mondo del cinema storico con un respiro decisamente internazionale, tendenza che è andata esponenzialmente in crescendo dalla prima edizione ad oggi; quest’anno, infatti, tra i lavori in concorso si annoverano pellicole giunte da ogni parte del mondo: Italia, Stati Uniti, Spagna, India, Francia, Brasile, Islanda, Germania, Argentina, Ruanda ed Albania.



Le giurie

A decretare quali saranno i migliori di questa edizione saranno tre giurie differenti: una tecnica, una popolare ed una formata dagli studenti delle scuole, che assegneranno differenti premi. Alla giuria tecnica spetterà premiare il vincitore assoluto del Festival, con un assegno del valore di 1000 euro e la “scultura del garibaldino”, simbolo di Storia in Corto. La giuria tecnica quest’anno sarà composta da Emanuela Gardenghi, autrice di Superquark, Claudia Mencarelli, ex regista RAI, Raffaella Soleri, caporedattore Rainews24, il regista e sceneggiatore Toni Trupia, Alessandra Bocci, producer RAI, Stefania Lupi, ex giornalista di RAI Isoradio, Salvatore Aloise giornalista di Arte (tv franco tedesca), Fabrizia Midulla, sceneggiatrice, Alessandro Guerra, docente di Storia Moderna presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Federico Pommier Vincelli, Direttore artistico del Molise Festival.

Oltre ai cortometraggi tante iniziative collaterali: Visitab “visite multimediali” alla scoperta delle location dei film a Mentana, ospiti, dibattiti, intermezzi musicali e musei.