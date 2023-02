Maratona Festival di Sanremo su Dentro e Point

Il via c’è stato ieri con il green carpet che ha visto sfilare sulla passerella verde nei pressi dell’Ariston, i cantanti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse ha tutti gli ingredienti per diventare il grande show dell’anno. Cantanti di diverse generazioni, presentatori presi dal mondo social, c’è lei la regina Chiara Ferragni, fiumi di influencer che vanno in giro per la città. Una Sanremo traboccante di gente, al punto da dover dirottare in Francia a dormire per il tutto esaurito. Insomma, è il Festival di Amadeus che firma da direttore artistico una edizione che promette scintille.

Dentro Magazine ci sarà con una maratona iniziata ieri (clicca qui per recuperare la passerella dei cantanti) in staffetta con Point Notizie (segui la pagina cliccando qui) con l’inviato a Sanremo Emanuele Del Baglivo. Foto e video dalla città che vive questa grande festa della canzone italiana nelle storie Instagram di Dentro Magazine, ogni sera pagelle e commenti sulla pagina Facebook di Point Notizie, e le live audio sulla pagina del direttore Gea Petrini (segui la pagina per restare aggiornato) in collegamento con Del Baglivo e finestre in diretta anche su Instagram. Partecipa lasciando i tuoi commenti, intanto è tutto pronto per la prima serata, sarà Anna Oxa a esibirsi per prima.