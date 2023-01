Madonna delle Rose, la giunta regionale dà l’ok all’accordo

La giunta regionale del Lazio ha approvato la determina che destina a DiSCo, l’ente regionale per il diritto allo studio, le risorse necessarie per la riqualificazione di strutture da destinare a residenze universitarie.

L’iniziativa fa seguito all’approvazione del memorandum d’intesa avvenuta alla fine di dicembre tra La Sapienza, Regione Lazio e DiSCo e i Comuni di Mentana e Fonte Nuova che ha deciso la destinazione e la fruizione di alcune strutture regionali.

“In particolare, l’iniziativa sblocca una questione decennale come quella della struttura di Madonna delle Rose a Fonte Nuova, che ora finalmente potrà essere riqualificata e vedrà la realizzazione di un’area residenziale per studenti, corredata da altre strutture volte ad attività culturali e formative e ad azioni di contrasto alla povertà educativa rivolte a tutta la cittadinanza. Nella determina infine si specifica che le risorse saranno liquidate solo in presenza di una idonea documentazione, da parte di DiSCo, che attesti l’affidamento degli incarichi di progettazione e la definitiva acquisizione di tutti i titoli di possesso degli immobili indicati”, dichiara la Regione Lazio.