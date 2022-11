Lumen Hero, ecco l’app-librogame dedicata alla Sclerosi Multipla

Prima, in collaborazione con GAMeStudio, presenta in Campidoglio Lumen Hero.

Il progetto è dedicato alle persone con sclerosi multipla e ai giovani, attraverso una app gratuita librogame (opera di narrativa interattiva) e incontri ludici.

Estensione del progetto è il libro La luce dentro conta: storie luminose di persone con sclerosi multipla.

“Il libro riporta interviste di persone con Sclerosi Multipla, malattia rara del sistema nervoso che colpisce soprattutto le donne e per la quale non esiste ancora una cura definitiva, tale patologia cronica spesso porta ad una condizione di depressione. Tramite le interviste vogliamo lanciare un messaggio di coraggio e resilienza, soprattutto ai neo diagnosticati e ai loro caregiver”, spiega Claudia Minozzi, autrice di Lumen Hero (insieme a Matteo Salussolia) e La luce dentro conta (insieme a Fabio Manis). “Inoltre, il libro racconta la storia del progetto Lumen Hero”.

Alcune delle persone intervistate sono state d’ispirazione per la composizione del librogame, romanzo-gioco Lumen Hero, che contiene una grande metafora sulla battaglia contro la sclerosi multipla.

Tramite i diritti d’autore del libro La luce dentro conta gli autori e l’illustratrice (Sabrina Campus) faranno una donazione alla sezione romana di AISM – Associazione italiana sclerosi multipla.

“Prima ha a cuore i percorsi che migliorano la qualità della vita, ci è sembrato doveroso divulgare questo progetto innovativo che ha un approccio positivo nei confronti di questa patologia cronica”, dichiara la presidente di Prima Lucia Migliaccio.

“Lumen hero è un’applicazione di logiche di gamification in un ambito in cui questo tipo di contributi è spesso trascurato quando al contrario è in grado di veicolare contenuti in modo sicuramente più immediato rispetto a media tradizionali”, spiega Giovanni Caron di GAMeStudio.

Introdurrà e porterà i saluti istituzionali Erica Battaglia, la presidente della Commissione Cultura dell’assemblea capitolina.

Interverranno Andrea Angiolino e Andrea Frateiacci. Letture a cura di Fabia Bergamo. L’incontro sarà moderato da Lucia Migliaccio e da Giovanni Caron.

L’appuntamento è per mercoledì 30 novembre alle 17.00 a Roma presso la Sala del Carroccio. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.