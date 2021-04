Lazio, Mattia: “Buschini ottimo presidente”

“L’atto di dimissioni di Mauro Buschini conferma il rigore e l’affidabilità che hanno contraddistinto il suo operato come Presidente del Consiglio regionale del Lazio” – così Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione consiliare della Regione Lazio sul caso delle assunzioni. “Durante il suo mandato Mauro ha saputo coniugare pragmatismo e mediazione, raggiungendo importanti obiettivi per tutto il Lazio e riuscendo ad essere un punto di riferimento, non solo per il gruppo del Partito democratico, ma per tutti gli altri Consiglieri e le altre Consigliere. Desidero ringraziarlo di cuore per quanto fatto, soprattutto alla luce del periodo eccezionale che stiamo vivendo che ha posto nuove e molteplici sfide alla nostra attività legislativa, sempre egregiamente affrontate. Le dimissioni – conclude Mattia – sono un atto di trasparenza e generosità, continueremo a lavorare fianco a fianco in aula per costruire un Lazio migliore.”