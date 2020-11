Il bando servirà a potenziare la connessione internet delle scuole di secondo grado e degli istituti formativi e per l’acquisto di dispositivi mobili e abbonamenti per gli studenti del Lazio. Questi saranno individuati dagli organi scolastici chiamati a inviare le domande con modalità informatica e procedure burocratiche semplificate.



“Mettiamo a disposizione oltre 3 milioni di euro per la connessione internet degli studenti del Lazio”. Così il presidente Nicola Zingaretti annuncia la prossima pubblicazione del bando per potenziare la connettività a favore di scuole, istituzioni formative e studenti di secondo grado.