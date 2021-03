L’allarme: “Contagi nel Lazio in netto peggioramento”

La situazione sta peggiorando giorno dopo giorno e i numeri sui contagi del Lazio, rimasto zona gialla, preoccupano l’unità di crisi regionale che lancia l’allarme e si appella ai comportamenti responsabile per evitare scenari peggiori.

“I dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento, bisogna mantenere altissimo il livello di guardia. Non è possibile concedersi nessuna distrazione, il virus con le sue varianti sta riprendendo vigore, la priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione”.