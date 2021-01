“La piazza di Santa Lucia sia intitolata a Gianna Alfei”

L’associazione che organizza ogni anno la Sagra delle Rose ha chiesto ufficialmente di dedicare a Gianna Alfei il luogo di aggregazione più importante di Santa Lucia.

“Un gesto simbolico che riteniamo doveroso”. Con questo spirito e interpretando un sentimento molto diffuso, l’Associazione Culturale delle Rose 2.0 ha presentato ieri al Comune di Fonte Nuova una richiesta formale di intitolazione della Piazza delle Rose alla titolare di Pepe Catering, venuta a mancare sabato 9 gennaio. La scomparsa dell’imprenditrice ha scosso profondamente tutta la comunità, in particolare quella di Santa Lucia. Centinaia di cittadini hanno seguito via streaming o hanno partecipato in presenza alle esequie officiate da Don Massimo Marchetti, che si sono svolte nella giornata di ieri presso la chiesa della frazione di Fonte Nuova.