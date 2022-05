La corsa contro la fame dei ragazzi dell’istituto comprensivo Manzi di Villalba

Una “Corsa contro la fame” alla fine di un percorso didattico che gli ha fatto conquistare il “passaporto solidale”, insieme altri sette milioni e 329mila studenti in tutto il mondo, di cui 308.122 italiani. E’ il giorno dell’evento finale di un lungo percorso a tappe dopodomani per i ragazzi dell’istituto comprensivo Manzi di Villalba, che hanno partecipato a questo grande progetto internazionale di educazione civica, inclusione e sport promosso dall’associazione “Azione contro la fame”, organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre 40 anni nella cooperazione, e patrocinato dal Coni. L’appuntamento della corsa finale è per venerdì 20 maggio presso il centro sportivo dell’Ocres Moka a partire dalle ore 9, con l’appoggio della Asd Villalba e il Comitato Genitori del Manzi.

Il “passaporto solidale” dei ragazzi del Manzi

Nel corso del progetto a tappe, iniziato a gennaio, i ragazzi si sono conquistati un documento speciale: il “passaporto solidale”, una base di competenze per sensibilizzare parenti e conoscenti sugli argomenti trattati in classe. Persone, quindi, decidere di diventare sponsor dello studente, e di fare una promessa di donazione (anche simbolica) per ogni giro che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa.

“Il progetto – spiegano gli organizzatori – ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro competenze di educazione civica, come richiesto dal Ministero. Si affrontano argomenti come fame nel mondo, agenda Onu 2030 e cambiamenti climatici”.

Così venerdì, più gli studenti di Villalba si impegneranno, più riusciranno a moltiplicare le promesse di donazione fatte dagli sponsor che ognuno di loro ha trovato.