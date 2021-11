La Cgil sostiene i sindaci di Lazio e Abruzzo contro l’aumento dei pedaggi

“La CGIL condivide le preoccupazioni degli amministratori che gli ulteriori aumenti, pari a circa il 30 per cento in più, ai quali si somma una tariffa già tra le più alte d’Italia, incida profondamente sulla vita dei pendolari, lavoratori e studenti, che quotidianamente sono costretti ad utilizzare tale infrastruttura per raggiungere la Capitale, viste le carenze del sistema pubblico di trasporto ferroviario e su gomma, e l’impossibilità di percorrere strade alternative in quanto congestionate e impraticabili, come per esempio la tiburtina, arteria di collegamento diretto tra l’area dell’Aniene e Roma, quadrante quest’ultimo che attende interventi strutturali, tesi a risolvere il problema dei quartieri di estrema periferia ( Ponte di nona, Case Rosse, Settecamini, Lunghezza) della Capitale, obbligati a pagare il costo del pedaggio per la mobilità cittadina.