Le bellezze naturalistiche dell’area del Parco dei Monti Lucretili saranno protagoniste in tv, appuntamento su RaiUno con Linea Verde domenica 6 Febbraio dalle 12 e 20. Si parlerà infatti del territorio che va da Vicovaro a Guidonia e delle attività nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, passando per i Lagustelli di Percile, zona umida Ramsar di importanza internazionale, e lungo la via dei Lupi.