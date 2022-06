Il ministro Carfagna a Guidonia per Masini sindaco

Dopo Matteo Salvini, ancora big per la campagna elettorale di Guidonia Montecelio. Oggi, mercoledì 8 giugno, alle ore 18, in vista delle prossime elezioni amministrative, si terrà un evento organizzato da Forza Italia dal titolo ‘Il nostro impegno per il territorio’, al quale parteciperà Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, e il presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli.

Alla convention, oltre ai dirigenti locali del partito, saranno presenti il deputato e coordinatore azzurro della provincia di Roma, Alessandro Battilocchio, il vice coordinatore provinciale Stefano Sassano e il candidato sindaco del centrodestra Alfonso Masini.