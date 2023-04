Il Giappone sbarca a Tivoli tra cinema, cucina e libri 

Sarà una giornata all’insegna della scoperta del Paese del Sole Levante quella di sabato 15 aprile a Tivoli, grazie ad una iniziativa completamente dedicata al Giappone. Parliamo de “Il Giappone tra arte, cinema e cucina”, manifestazione che a partire dalle ore 16 animerà il centro cittadino coinvolgendo anche diverse attività commerciali locali. Si parte nel Palazzo del Seminario con i “Racconti di carta” curati da Elisabetta Pagnani che condurrà i presenti in un viaggio nel teatro di narrazione per bambini e adulti. Il mondo dei manga sarà il protagonista della seconda parte, ore 17, con Enrico Pucella, mentre alle ore 18 sarà la volta del maestro Hayao Miyazaki raccontato dall’esperta di cinema Jeanne Lara Ferrara. Il suo mondo incantato sarà raccontato anche da un punto di vista decisamente originale, quello della cucina grazie al libro di Silvia Casini “La cucina incantata. Le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki”. A ricordare i rapporti di collaborazione tra la città dell’Arte e quella dell’imperatore sarà Riccardo Luciani con “Tivoli e Yugawara un gemellaggio solidale”. A chiudere il pomeriggio ci penserà la cucina con un menù speciale. L’evento inserisce all’interno del programma “Seminar Libri”, a cura della Libera Università I. Giordani “LUIG” e fa parte del programma di festeggiamenti per il Natale di Tivoli.