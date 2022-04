Il 25 aprile tra memoria, mostre e nuove ricerche storiche a Montecelio

Due anni di pandemia non hanno fermato l’entusiasmo che muove i lavori per la giornata del 25 aprile con i tradizionali appuntamenti organizzati dall’Associazione “Oltre Il Ponte” di Guidonia Montecelio da più di un decennio. Dopo la consueta deposizione mattutina delle corone ai caduti di tutte le guerre e ai martiri monticellesi del nazifascismo da parte dell’Amministrazione Comunale, rispettivamente presso il giardino del complesso del San Michele e in piazza San Giovanni, gli eventi previsti per il pomeriggio si sposteranno nella splendida cornice del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”, riaperto recentemente al pubblico grazie alla Sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico Latino.

Il tema della giornata sarà “Guidonia Montecelio e il Fronte Militare Clandestino di Resistenza della Regia Aeronautica”. Come recentemente descritto nel testo a cura di Marco Brocchieri, primo volume della neonata collana “Oltre Il Ponte. Ricerche sul territorio di Montecelio”, la Banda “Ferraris”, composta prevalentemente da personale dell’aeroporto Barbieri, si diede alla macchia dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e operò nel territorio cornicolano fino all’arrivo degli angloamericani il 7 giugno 1944. Diversi aspetti poco noti della storia locale verranno approfonditi grazie anche alla presenza di documenti e fotografie inediti sottolineando come la Banda “Ferraris” non fu, tuttavia, la sola formazione della zona ad opporsi alla ferocia nazifascista.

Si inizia alle ore 15:30 all’interno del Museo Lanciani con l’inaugurazione ed apertura della mostra itinerante “L’Aeronautica Militare nella Guerra di Liberazione 1943-1945. Cobelligeranza e Resistenza” a cura dell’associazione di promozione sociale “Giano Public History”. La mostra intende sottolineare l’impegno profuso dall’Aeronautica militare italiana dopo la stipula dell’armistizio dell’8 settembre 1943 analizzando gli aspetti relativi alla Cobelligeranza al fianco degli Alleati e quelli della Resistenza militare nazionale con la costituzione del Fronte militare clandestino. Alle ore 17:00, presso la sala conferenze, verrà presentato il volume “La Banda Ferraris e il Nord-est romano. Le fonti archivistiche sull’attività di Resistenza a Montecelio, Guidonia e Monte Gennaro”. Oltre all’autore, Marco Brocchieri, interverranno il dott. Zaccaria Mari (Direttore del Museo Civico Archeologico Rodolfo Lanciani), il dott. Marco Lodi (Giano Public History), il dott. Edoardo Grassia, storico dell’età contemporanea e il prof. Giovanni Paoloni, ordinario di Archivistica presso Sapienza Università di Roma. Modererà l’incontro la dott.ssa Noemi Giovino. In conclusione, alle ore 18:30, verrà proiettato un breve estratto del docufilm “Reccontame. Gli anni dell’occupazione tedesca a Montecelio”, realizzato autonomamente dall’associazione “Oltre Il Ponte” raccogliendo le testimonianze dei monticellesi sui loro ricordi riguardanti il periodo della Seconda guerra mondiale e dedicato alle vittime civili di Montecelio.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative per il contrasto della pandemia da Covid-19. L’ingresso al Museo Civico è gratuito: durante la manifestazione saranno attive delle visite guidate a cura della Sezione Cornicolana del Gruppo Archeologico Latino al costo di 5,00 euro. L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Guidonia Montecelio. Per info e prenotazioni: