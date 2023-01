Si scaldano i motori anche lungo l’asse nomentano del Nordest romano per le prossime regionali, in casa Pd Mauro Alessandri incassa l’appoggio dei sindaci di Mentana e Monterotondo.

“Il lungo lavoro di riorganizzazione della Regione Lazio ha permesso, soprattutto negli ultimi anni, di poter realizzare importanti investimenti sui territori – ha dichiarato il sindaco di Mentana Marco Benedetti – sia con azioni di sostegno alle fasce deboli della popolazione, soprattutto durante il covid; sia con investimenti infrastrutturali e manutentivi, guarda per Mentana il finanziamento della tangenziale che verrà realizzata a via della Mezzaluna, della pista ciclabile che sta nascendo tra Mentana e Monterotondo, o della manutenzione ordinaria di tante strade”.

Anche il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ha confermato il proprio sostegno per Alessandri.

“La passione e la competenza politica, la presenza sul territorio, l’ascolto dei bisogni delle comunità e la capacità di raggiungere gli obbiettivi nell’interesse dei cittadini hanno contraddistinto l’attività di Mauro nel suo ruolo di sindaco di Monterotondo dal 2009 al 2018 e fino ad oggi da assessore regionale ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità”.

Entrambi saranno questo pomeriggio al fianco di Mauro Alessandri per l’apertura della sua campagna elettorale al Life di Mentana.