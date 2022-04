Guidonia, Zarro apre a Una Nuova Storia: “Creiamo la vera alternativa”

La geografia politica di Guidonia Montecelio in vista delle elezioni ancora non è definitiva. Claudio Zarro, candidato sindaco delle otto liste civiche riunite nella coalizione Uniti in Comune, apre adesso a Una Nuova Storia. La formazione di sinistra che attinge alla sensibilità del mondo Anpi, ma si è allargata anche agli ex 5S Laura Santoni e Angelo Mortellaro, per il momento viaggia in solitaria. Zarro apre le porte e lancia un appello ad aderire al progetto civico.

“A due mesi dalle elezioni occorre delineare un percorso ben preciso di “Uniti in Comune” nei confronti della cittadinanza.

Riteniamo fondamentale affrontare tematiche trascurate dall’ultima amministrazione e costruire un percorso partecipativo con le realtà territoriali con le quali condividiamo identita’ e valori. Attenzione alle fasce più deboli, coinvolgimento dei giovani, tutela reale dell’ambiente, sport come inclusione e prossimità della cultura: visto il piano programmatico presentato già da tempo dalla lista civica “Una Nuova Storia” e la scelta di discontinuità anche da loro intrapresa, auspichiamo a una costruzione di un fronte comune volta a garantire il futuro che merita a Guidonia Montecelio”.