Guidonia, truffa del finto nipote sventata a Colleverde: la nonna li attira e chiama i carabinieri

Aveva partecipato ad una delle lezioni anti-truffa dei carabinieri a Colleverde e per questo ha mantenuto calma e sangue freddo quando ha sentito il marito rispondere al telefono a chi annunciava l’arrivo di un pacco destinato al nipote da ritirare subito per non farlo finire nei guai. Volevamo molti soldi. “Falli venire qui – ha sussurrato – che io nel frattempo chiamo il 112”. E così è stato: i militari hanno bloccato sul portone una coppia arrivata dalla provincia di Napoli con una macchina a noleggio: 26 anni lei, 22 lui. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.