Guidonia, Tortora: “Basta promettere mega progetti la città ha bisogno di normalità”

“La nostra terra abbandonata da sei anni non ha bisogno di mega progetti ma di normalità”. Prende quota la campagna elettorale e secondo Antonio Tortora si sentono troppe grandiose idee dai candidati al consiglio comunale quando Guidonia Montecelio deve ripartire dall’essenziale. “Sarà che io vivo a contatto con i cittadini – spiega Tortora in lista con Fratelli d’Italia – chiedono manutenzione, che la strada sia senza fossati, che la luce funzioni e i giardini siano giardini dove portare i bambini no fogne a cielo aperto. Pagano la Tari come oro e non abbiamo niente, non ci sono ciclabili vivibili”.

Alla luce di tutto questo “basta parlare di mega, la stragrande maggioranza dei cittadini vive con mille euro, sapete cosa sono e come si vive? Io sì e dopo che hai pagato le bollette e l’affitto non rimane nulla. Allora cari colleghi candidati al consiglio abbassate i toni e rimaniamo a quello che vuole il cittadino non decidiamo noi decide il popolo, noi se diventiamo consiglieri saremo amministratori di un condominio di 100mila cittadini, ascoltiamo il popolo sovrano”.