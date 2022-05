Guidonia, Toro lascia i 5S e passa con Zarro

Alessandro Toro lascia la maggioranza di Guidonia Montecelio a un mese dalle elezioni e si schiera con Claudio Zarro candidato a sindaco di Uniti in Comune. Con una lettera rivolta ai cittadini il consigliere vicino all’assessore Elisa Strani formalizza l’uscita dal Movimento Cinque Stelle per una serie di ragioni legate di fondo alla mancata condivisione sulle modalità con cui si è scelto di sostenere Alberto Cuccuru e l’alleanza con il Pd. D’altronde le tensioni si erano rese visibili anche in consiglio comunale, da quando il depotenziamento della Strani in Giunta aveva causato conseguenze nei rapporti interni. Toro ora sarà tra i sostenitori di Zarro in corsa per la poltrona da primo cittadino.

La lettera di Alessandro Toro

“È doveroso da parte mia informare tutti i cittadini e gli organi di stampa riguardo la decisione di discostarmi dalla linea politica intrapresa dal gruppo M5S che attualmente governa la città di Guidonia Montecelio e di cui fino ad oggi ho fatto parte. Se questa mia decisione di uscire dal gruppo arriva solo adesso, è perché fino alla fine ho voluto dare il mio contributo propositivo e concreto affinché venissero portati avanti determinati punti che ritengo importanti per la città ed i cittadini; è stato questo il motivo che mi ha fatto attendere ed ha dettato la tempistica del mio definitivo distacco. Una lunga serie di incomprensioni e di scelte non condivise mi porta ad interrompere qui il percorso intrapreso con il gruppo consiliare del M5S. Ultima tra tutte, la modalità con la quale è stato individuato il candidato Sindaco della coalizione progressista di csx, che va, a mio avviso, contro ogni principio ispiratore del Movimento stesso. Credo che questa ed altre decisioni abbiano creato una frattura insanabile tra il gruppo M5S di governo guidoniano e buona parte del proprio elettorato. A conferma di questa insanabile frattura, tengo a sottolineare come, oltre al sottoscritto, anche una buona parte degli attivisti non ha condiviso le ultime scelte politiche attuate dal gruppo di governo del M5S locale.

Posso dire che in questi 5 anni di consiliatura trascorsi in una forza di maggioranza, oltre ad avere avuto l’onore di potermi cimentare nella risoluzione di molte problematiche in vari settori, sono riuscito ad acquisire una grande esperienza, che spero di poter mettere a servizio di tutta la cittadinanza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che fino ad oggi mi hanno supportato ed hanno creduto nel mio lavoro. Sebbene la strada più semplice da seguire poteva essere quella di continuare l’attività politica in seno al M5S, ritengo sia per me un dovere morale nei confronti dei cittadini rimettermi in discussione con passione e coraggio. Sicuro e forte del loro consenso e della loro comprensione, ho deciso di voler proseguire l’avventura politica aderendo al progetto delle liste civiche di Uniti in Comune per Claudio Zarro Sindaco. Ringrazio il candidato Sindaco Zarro per avermi accolto in questa squadra formata da persone oneste, competenti e con l’attitudine ad ascoltare, caratteristiche imprescindibili per iniziare a svolgere un lavoro a servizio della comunità.”