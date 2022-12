Guidonia, torneo di pallavolo al Palazzetto nel nome della solidarietà

“Natale sotto rete con il volley S3” il 18 dicembre 2022 dalle ore 10 alle 13 presso il palazzetto di Guidonia Montecelio nel nome della solidarietà.

La manifestazione organizzata dalla Fipav, Federazione Italiana Pallavolo, comitato regionale Lazio e comitato territoriale Roma, sarà dedicata a raccogliere fondi a sostegno dell’ Associazione Famiglie GNAO1 APS.

Su iniziativa dell’Asd Guidonia volley, con la collaborazione e la presenza di tutte le società sportive del territorio di Tivoli, si terrà il torneo minivolley SCHIACCIA LA GNAO1 per sensibilizzare, divulgare e far conoscere questa malattia genetica rara ad esordio pediatrico.

“Una giornata di inclusione, solidarietà e beneficenza – spiega Renato Antonini Presidente dell’ASD Guidonia Volley – in cui per la prima volta tutte le società del settore si sono unite per dare speranza e voce ad una delle tante associazioni di pazienti di malattie genetiche rare, troppe volte dimenticate. Un grande ringraziamento al Comune di Guidonia, ai comitati Fipav e alle società che hanno permesso di creare questo evento a dimostrazione di quanto lo sport abbia un ruolo fondamentale nell’inclusione e nella promozione di valori importanti quali l’amicizia e la solidarietà, soprattutto tra i bambini. Grazie per l’attenzione confidiamo nella vostra partecipazione per avere una visibilità importante”.